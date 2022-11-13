وزير الدفاع يلتقى عدداً من رجال القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 11:31 صباحاً - إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على مدار الأيام الماضية عدداً من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية .

بدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة ، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمى مقدراته ، ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار ، موضحاً أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة ، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الإهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الإستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر والأمن الداخلى للبلاد إذا تطلب الأمر .

كما قام الفريق أول / محمد زكى بمناقشة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى إسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة ، وإستمع لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، معرباً عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل مايدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى ، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع فى الإنضباط العسكرى والتفانى فى آداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره وسلامة أراضيه .