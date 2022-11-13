وزير الدفاع يلتقى عددا من رجال القوات المسلحة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على مدار الأيام الماضية، عددا من رجال القوات الخاصة ورجال المنطقة المركزية والشمالية العسكريتين وعناصر من الشرطة العسكرية ومن القوات البحرية.





ونشر المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فيديو، على صفحته بموقع "فيسبوك" من اللقاء.

وبدأت اللقاءات بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن.

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجميع رجال القوات المسلحة، منوها أن القوات المسلحة كانت وستظل درعا واقيا للوطن وحصنا منيعا يصون ويحمى مقدراته، ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

وأوضح أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى آداء مهامهم المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية حدود مصر والأمن الداخلى للبلاد إذا تطلب الأمر.

وناقش وزير الدفاع، عددا من الضباط وضباط الصف والجنود، فى أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة، واستمع لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات، معربا عن سعادته لما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح للقادة والضباط لكل مايدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لجميع أفراد المجتمع فى الانضباط العسكرى والتفانى فى آداء مهامهم الوطنية وما يتطلبه ذلك من يقظة كاملة للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضيه.