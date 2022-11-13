انت الان تتابع خبر امتحانات الفصل الدارسي الأول .. التعليم تصدر قرار مصيري في هذا الشأن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، محتوي امتحانات الفصل الدارسي الأول لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2022-2023.وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدارسي الأول سوف تكون على جميع المقرر الدارسي الذي تم تدرسيه إلي طلاب سنوات النقل خلال الترم الأول بأكمله وأنه لا صحة نهائياً أنه سوف يتم إلغاء بعض المقررات في الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الأجزاء التى امتحن فيها خلال اختبار شهر أكتوبر الماضية والتي سوف يشملها اختبار شهر نوفمبر الجاري سوف تكون ضمن امتحانات الترم الأول، التي من المقرر أن تبدأ في العام الميلادي الجديد القادم 2023.