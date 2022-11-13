انت الان تتابع خبر عاجل ورسميا .. الحكومة المصرية توجه تحذيراً لأصحاب المعاشات بخصوص هذا الأمر : معاشك هيقف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تحذيراً هام خلال الساعات الماضية إلي بعض أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية بشأن بطاقات الصراف الآلي التي بحوزتهم والتي يتم استخدامها في الحصول على مستحقاتهم الشهرية.وطالبت الحكومة المصرية أصحاب المعاشات من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة من عملية عدم تغيير البطاقات التي معهم إلي بطاقات ميزة خلال الفترة القادمة، موضحة أن في حالة عدم القيام بهذا الأمر سوف يتم إيقاف صرف المعاشات الخاصة بهم.

وأوضحت الحكومة أنه يمكن للمستنفدين التوجه إلي مكاتب الوحدات الاجتماعية بالمحافظات لاستلام بطاقة ميزة، خاصة وأن الموعد الأخير للقيام بهذا الأمر سوف يكون شهر يناير من العام الميلادي الجديد القادم 2023.