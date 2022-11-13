انت الان تتابع خبر اضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.. اعرف الطريقة بعد مرور 10 أيام من الشهر وألحق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد الكثير من المواطنين إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين أثناء هذه الفترة المحددة من خلال موقع دعم مصر التمويني، ويتم الاستعلام عنها عن طريق إضافة المواليد على بطاقة التموين وبعدها، وهذا ما تم الإعلان عنه أثناء الفترة الماضية، وأعلنت السماح بإضافة المواليد بدءاً من ـول الشهر الجاري.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022التسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط، حيث أوضحت وزارة التموين أن المواطنين يستطيعوا إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلاله، وبعدها التسجيل من خلال اتباع الكثير من الخطوات التي حددتها الوزارة لكل المواطنين.

خطوات تسجيل المواليد الجديد على بطاقة التموين