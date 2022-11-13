انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن أكثر من 6 مراكز في المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية عن قطع المياه اليوم الأحد الموافق 13 نوفمبر 2022 عن 7 مراكز بها وهي مدينة أشمون بقرى العوامى وشوشاى وبمدينة الباجور بقرى ايليان وأبو سليطة وسمان والكتامنة وبمدينة منوف بقرىة شملاى وبمدينة تلا بقرية زرقان وبمدينة شبين الكوم بقرى ميت موسى ودكما الماى وشبرا باص وبمدينة الشهداء بقرىة زاوية البانى وبمدينة قويسنا بقرى كفر طه وشبرا ودمهوج وكفر الشيخ إبراهيم.وأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 6 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثالثة مساءً من نفس اليوم، بسبب أعمال الصيانة الدورية لرفع الكفاءة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.