الزوار الأجانب والمصريون يتوافدون على معرض جامعة القاهرة بجناح الابتكار الأخضر بشرم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - الوفود ضمت وزراء ومسئولين ورؤساء جامعات مصرية ووفود أجنبية للتعرف على آليات عمل مشروع جامعة القاهرة لتحويل المخلفات الزراعية لمنتجات ذات قيمة اقتصادية

توافد عدد من كبار الزوار فى مقدمتهم وزراء ومسؤولون ورؤساء الجامعات المصرية والوفود الأجنبية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27، على معرض جامعة القاهرة ضمن جناح الابتكار الأخضر والذي يقام في المنطقة الخضراء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وذلك للتعرف على مساهمات جامعة القاهرة في الحد والتكيف مع التغيرات المناخية.

وزارت جناح جامعة القاهرة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستمعت إلى شرح من الدكتور عبد الله صبحي الأستاذ بكلية الزراعة، عن فكرة المشروع المشارك وأهميته والحلول التي يقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

كما استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، العديد من الزوار وضيوف المؤتمر من الوفود الأجنبية الذين حرصوا على زيارة معرض جامعة القاهرة والتعرف على آليات عمل مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي، وافتتح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبصحبته عدد من رؤساء الجامعات، وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة للمجتمع والبيئة، معرض جامعة القاهرة في جناح الابتكار الأخضر ضمن فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ.