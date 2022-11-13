انت الان تتابع خبر لأكثر من 4 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة الأقصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بورسعيد ، بيان هام اليوم الأقصر الموافق 13نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة الأقصر :

وأكدت شركة الأقصر أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الأقصر :

وحددت شركة كهرباء الأقصر المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق هي الحسينات غرب – مكي اسماعيل – كمين الطود – مرشحات المياه (الدمج ) – الإذاعة – مصنع البوتجاز – الكلاحين