وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) مبادرة جديدة للأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام تعرف باسم فاست أو FAST، لتحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتحويل الزراعة والأنظمة الغذائية بحلول العام 2030.
وذكر المسؤول الأممى أنه بينما يتأثر قطاع الزراعة والغذاء بشكل كبير بتغير المناخ، فإنه يسهم أيضا فى نحو ثلث انبعاثات الاحتباس الحرارى العالمية، من الإنتاج إلى الاستهلاك، مشيرا إلى أنه يجب أن يحدث تحول فى نظم الزراعية الغذائية، وشدد قائلا: "لا يمكننا الاستمرار فى النموذج الحالى لإنتاج الغذاء ثم تدهور التربة، وتدهور التنوع البيولوجى؛ ما يؤثر على البيئة، يجب أن تكون تلك الأنظمة مستدامة".
وسلط الخبير الأممى الضوء على أنه إذا تم اتخاذ الخيارات الصحيحة، يمكن أن تكون الزراعة جزءا مهما من الحل لمكافحة أزمة المناخ من خلال عزل الكربون فى التربة والنباتات وتعزيز التكيف والمرونة، مضيفا" أن أول شيئ يجب أن يتصدى له العالم هو معالجة المهدر من الأغذية، المسؤول عن 8 فى المئة من انبعاثات الغازات العالمية.
وشدد المسؤول الأممى على أن تسخير قوة الابتكار أمر بالغ الأهمية لتقليل الانبعاثات، والمساعدة فى تكييف الزراعة مع تغير المناخ، وجعلها أكثر مقاومة للشدائد، ليس فقط بسبب تغير المناخ، ولكن أيضا بسبب الأوبئة أو الحروب، مثل الوضع الحالى فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تدعم مبادرة مصر لتحسين نوعية الزراعة لمواجهة تغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.