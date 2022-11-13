الصحة: تغير المناخ يعرض الملايين لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الاتصال والتكامل بين مبادرة العمل المناخى والتغذية "I-CAN"، ومبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام "FAST"، واللتين أطلقتهما مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27".





جاء ذلك ـ خلال كلمته ـ بفعاليات جلسة إطلاق مبادرة العمل المناخى والتغذية "I-CAN"، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة "FAO" وعدد من المنظمات والجهات الشريكة، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP27"، والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح عبدالغفار، أن مبادرة "FAST" تساعد الدول فى الحصول على التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية والتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية، كما تعمل مبادرة "I-CAN" على تسريع وتيرة العمل فى معالجة تداعيات التغييرات المناخية على سوء التغذية، ودعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، منوهًا إلى أن العمل المناخى من أجل التغذية، يتكامل مع العمل فى أنظمة الصحة العامة، والتعليم، والمياه.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه مع الأسف فإنه حتى الآن هناك فقط 32% من خطط العمل الوطنية للدول تشمل على إجراءات التكيف المتعلقة بسلامة الأغذية، كما أن نحو 12% فقط من السياسات الوطنية للدول تأخذ فى الاعتبار تغير المناخ والتغذية والتنوع البيولوجى.

وأوضح أن الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وعلى رأسها بطء نمو إنتاجية المحاصيل الزراعية، واضطرابات الظواهر الجوية، تعرض ملايين الأشخاص لمخاطر انعدام الأمن والتنوع الغذائى، وتساهم فى زيادة وتفاقم حالات سوء التغذية، سواء الناتج عن نقص الوصول إلى الغذاء، أو اتباع أنظمة غذائية غير صحية.

وتابع أن سوء التغذية، والغذاء غير الأمن والملوث، يتسبب فى وفاة ملايين الأشخاص سنويًا، منوهًا إلى أن التغيرات المناخية تمثل تهديدًا لتقدم الأنظمة الصحية، وبالتالى إعاقة الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة إجراءات التكيف فيما يتعلق بالأمن الغذائى، لمواجهة الآثار الحالية والمتوقعة لتغير المناخ، على زيادة سوء التغذية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحول لنظم غذائية صحية، ستساهم فى تحسين صحة المواطنين وأسس الحياة على كوكب الأرض.

وأشار إلى أن الدول التى التزمت -حتى الآن- بتنفيذ المبادرات والبرامج الصحية الخاصة بتطوير أنظمة صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والتى تم إطلاقها فى النسخة السابقة من مؤتمر المناخ "COP26"، بلغت 62 دولة، مشيرًا إلى الدعم القوى الذى يقدمه تحالف العمل بشأن الصحة والمناخ "ATACH" للعمل على تنفيذ هذه الالتزامات.