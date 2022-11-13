«COP27».. القصير: مساهمة الزراعة فى انبعاثات الغازات الكربونية محدودة

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى جلسة "من ملابو إلى شرم الشيخ"، فى يوم التكيف والزراعة، بقمة المناخ، بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوضة الزراعة بالاتحاد الأفريقى، والدكتور إبراهم الدخيرى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، وبعض الوزراء العرب والأفارقة وممثلى الاتحاد الأفريقى والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية.





وقال القصير إنه يشرفنى اليوم أن ألتقى مع حضراتكم فى إطار الجلسة الوزارية تحت عنوان "من ملابو إلى شرم الشيخ"، التى تناقش التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه فى سياق تحقيق الأمن الغذائى المستدام فى البلدان العربية والإفريقية، كما تناقش الجلسة أيضا آليات الربط بين مخرجات ملابو وبين رؤية ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، خاصة وأن المؤتمر يعقد تحت شعار "معا للتنفيذ" استهدافا لخلق وبناء توافق عمل جماعى ووضع آليات تدعم الدول الأفريقية والعربية لتمكينها من بناء أنظمتها الزراعية والغذائية.

وأضاف الوزير أن أهمية تخصيص هذه الجلسة، تأتى نظرا لما تحتاجه المنطقة العربية والأفريقية إلى التوسع فى إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعوب فى ظل العديد من التحديات التى تواجه هذه المناطق ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه، التى تشكل عاملا رئيسيا ومهما فى تنمية قطاع الزراعة، وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعى والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذلك أصبح التكامل والتعاون الافريقى العربى مهما وملحا.

وتابع أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به فى انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة إلا أنه من أكثر القطاعات تأثرا بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة أن يكون بالوعات الكربون الطبيعية (Carbon sink) من خلال إعادة زراعة الغابات مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها مع تحسين أداء التربة والتوسع فى استخدام الطاقة الحيوية إضافة إلى تحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته لذلك يجب التصدى لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف مع تدعيم قدرات الدول الأفريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إلا أنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة حتى لا يأتى ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى المستهدف ولتحقيق هذا الهدف فى السنوات الماضية عقدت عدة قمم ومؤتمرات كان منها قمة ملابو بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، التى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية والعربية وصولا إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى لشعوب المنطقة العربية والإفريقية. إلا أنه لعدم توافر التمويل الكافى لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات.

ومن هنا جاء الربط بين مخرجات قمة مالابو وبين مؤتمر الـCOP27، خاصة أنه فى الجلسة الافتتاحية صباح هذا اليوم تم إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام – FAST، ويتمثل الهدف الطموح لها فى تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تؤدى إلى تحسين العمل المناخى وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعى وتطبيق التكنولوجيا لدعم الأمن الغذائى والاقتصادى، كما ستعمل المبادرة على تمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وفى نهاية كلمته تطلع وزير الزراعة إلى ضرورة توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم ملف الأمن الغذائى العربى والإفريقى بالقدر الذى يتناسب مع احتياجات هذه الدول وبالأسلوب الذى يتناسب مع طبيعة المشروعات فى كل منطقة ودولة، وذلك للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائى لشعوبنا العربية والأفريقية العظيمة.