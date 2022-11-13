انت الان تتابع خبر سبب انتحار عروس بعد زفافها بأسبوع.. قفزت من الدور الرابع في الهرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت عروسة بالإقدام على التخلص من حياتها نهائياً من خلال قفزها من الدور الرابع في شقة الزوجية، وهي التي توجد في منطقة الهرم غرب الجيزة، وهذا بعد أسبوع واحد على حفل زفافهم.

سبب انتحار عروس بعد زفافها بأسبوع في الهرم

وحصل العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب على إشارة من إدارة النجدة بالعثور على جثة سيدة تحت العقار في دائرة الهرم، وهي من الأشياء التي أثارت بين الجميع حالة من القلق والذعر.

وانتقل سريعاً رجال المباحث الجنائية لمحل البلاغ وهو تحت إشراف العقد هاني الحسيني مفتش فرقة الهرم، ورئيس المباحث في حلوان الرائد أحمد عصام، وعثروا على جثة فتاة تدي “هدي. م.ا” وتبلغ من العمر 21 عاماً، وأكدت التحريات الأولية أنها تخلصت من حياتها بالقفز من الدور الرابع، وسريعاً فحص البلاغ وسؤال الزوج وأسرتها لمعرفة الأسباب الأساسية وراء حدوث هذا الحادث الأليم.