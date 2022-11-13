ميار شريف تتأهل لنهائي بطولة تشيلي المفتوحة للتنس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 09:30 صباحاً - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس في التأهل إلى نهائي بطولة كولينا التي تقام في تشيلى وتختتم اليوم، بعد التغلب على منافستها لاعبة أمريكا كارولين دوليهايد، بنتيجة 2/1 .

وكانت ميار شريف، قد وصلت إلى النهائي بعد التغلب على كلا من التشيلية فرناندا، والتشيكية بريندا في دورالـ 16، وفى ربع النهائي تغلبت على الأمريكية إيما نافارو، حتى التقت مع كارولين في نصف النهائي وتغلبت عليها أيضا، وحصلت على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

وتحتل ميار شريف في الوقت الحالي المركز 50 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة، لتحصد اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا، بعدما تفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين بنتيجة 7-5 و6-3.