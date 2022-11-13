أمطار على هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل طقس اليوم الأحد

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، هطول أمطار خفيفة، اليوم الأحد، على جنوب الوجه البحرى، وخفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وخفيفة على صحراء مطروح، وعلى السواحل الشرقية ووسط سيناء، وحلايب وشلاتين.





وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد طقسا خريفيا ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، فجاءت فيما يلى: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة. الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة. مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة. سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة. قنا العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة. أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

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