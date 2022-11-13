التموين تواصل توفير الأرز للمواطنين بـ12 جنيها للكيلو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكدت التموين، أنه سيتم استمرار ضخ الأرز يوميا تباعا بالتوالى بالمجمعات، لسد حاجة المواطنين من الأرز، وذلك مساندة من الدولة للمواطنين وضبط الأسواق.
كما أنه سيتم ضخ نفس هذه النوعية بالسلاسل الكبرى بالمحافظة، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان توافر الأرز لكافة المواطنين بكافة الأسواق.
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