الصحة تكشف تفاصيل حالة المصابين فى حادث انقلاب مينى باص الدقهلية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية لها، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن المصابين فى حادث ترعة المنصورية تم نقلهم فى أكثر من ١٠ سيارات إسعاف إلى مستشفى أجا المركزى ومستشفى المنصورة الدولى.
أنه تم خروج ٢ من المصابين لتحسن حالاتهم وباقى الحالات يتلقون العلاج داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن حالات المصابين مستقرة ولا يوجد حالات خطرة بينهم.
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