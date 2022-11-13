حياة كريمة.. توقع الكشف المجانى على 3778 مواطنا بأسوان

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الصدقية بمركز كوم أمبو، وقرية الكرور بمركز أسوان، واستمرت أعمال القافلة يومين فى كل قرية، وذلك ضمن جهود القوافل الطبية التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان فى المحافظات والتى تنفذ فيها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بأسوان - فى بيان صحفى - أن جهود تلك القوافل ساهمت فى الكشف الطبى على 3778 مواطنا، كما ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى. وأوضح أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية المحرومة من الخدمات الصحية.

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