الأرصاد: هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه من متوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى وصحراء مطروح وعلى مدينتى (حلايب-شلاتين)

أما بالنسبة لحالة الطقس، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.