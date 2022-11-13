الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا في تجاوزات قناة الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:30 صباحاً - قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك.

وقالت اللجنة إنها تلقت شكاوى كثيرة من اطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس ، حول مخالفات الاكواد الاعلامية التى صدرت بموافقة جميع العاملين فى الوسط الرياضى.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يحذر كل الاطراف من الاستمرار فى ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن اعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة بممارسة حق النقد والرأى والرأى الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق مما يحتم التدخل الحاسم والفورى.

واهاب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلى بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للاجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية.