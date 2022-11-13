”الأعلى للإعلام” يفتح تحقيقا عاجلا بشأن تجاوزات قناة الزمالك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - قررت لجنة الشكاوى واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل بشأن تجاوزات قناة الزمالك، مؤكدة أنها تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التى صدرت بموافقة جميع العاملين فى الوسط الرياضى.

وحذر المجلس كل الأطراف من الاستمرار فى ارتكاب مخالفات تتنافى مع السلوك الرياضى النظيف، بعد أن أعطى فرصة طويلة للجميع وعلى مدى شهور عديدة بممارسة حق النقد والرأى والرأى الآخر والبعد عن التعصب، ولكن أسيئ استخدام هذا الحق، مما يحتم التدخل الحاسم والفورى.

وأهاب المجلس بالجميع بداية مرحلة جديدة والتحلى بالروح الرياضية، والبعد عن التعصب وتقديم نموذج طيب للاجيال الشابة وعشاق المنافسات الرياضية .