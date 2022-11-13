إشادات دولية بمبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أشاد وزراء عدد من الدول الإفريقية وشركاء التنمية وكبار المسؤولين الدوليين بمبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP للرئاسة المصرية لمؤتمر "كوب 27" وذلك خلال الحدث الخاص بإطلاقها اليوم السبت بشرم الشيخ، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى رئيس المؤتمر؛ حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مؤتمرات تغير المناخ.







وشارك فى الحدث وزراء البيئة من الصومال وموريتانيا والجابون، ووزير بناء السلام بجنوب السودان، ووزيرة الخارجية البلجيكية ووزيرة التنمية الدولية النرويجية، ووزير الدولة الإيرلندى للمساعدات الإنمائية الخارجية وشؤون المغتربين، بالإضافة إلى كبير مفاوضى السويد فى مجال تغير المناخ وسفير الاتحاد الأوروبى للدبلوماسية المناخية.

كما حضر الحدث - الذى أداره السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام - لفيف من كبار مسئولى المنظمات الاقليمية والدولية، من ضمنهم مفوض الاتحاد الإفريقى للزراعة والاقتصاد الريفى والبيئة المستدامة، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخى، بالاضافة الى المديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة.

كما شارك ممثلو المؤسسات المالية الدولية والإقليمية "البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية" والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والمركز الدولى للتنقل المناخى، وعدد من شباب النشطاء الافارقة المعنيين بالعمل المناخى.

وتعكس هذه المبادرة المهمة - التى قام بتطويرها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتنسيق مع فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الإفريقى - دور مصر الريادى فى تعزيز التعاون الدولى، من أجل التصدى لتداعيات تغير المناخ من جانب، والدفع قدمًا بجهود بناء السلام دوليا وإقليميا من جانب آخر، وهو ما يعكس حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أن يكون "كوب 27" علامة فارقة فى التعاون المناخى الدولى فى جميع المجالات والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، خاصة فى ظل ما يموج به العالم من أحداث واضطرابات أدت إلى تفاقم الأزمات المناخية.

كما تولى المبادرة أولوية للقارة الإفريقية باعتبارها الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ، رغم أنها الأقل إسهامًا فى هذه الظاهرة، بالإضافة إلى سلسلة التحديات المتلاحقة والمتشابكة، التى تواجهها فى آن واحد، مما يتطلب حلول شاملة ومبتكرة.

وتسعى المبادرة إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوظيف الاستجابات المناخية من أجل دعم جهود استدامة السلم والأمن فى إفريقيا مع التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ كالمرأة والشباب، وتستند إلى استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التى عقدت شهر يونيو الماضى ووفقًا للأولويات الإفريقية ذات الصلة.

وترتكز على أربع ركائز تتضمن: التكيف مع تغير المناخ، ارتباطًا بتعزيز جهود بناء السلام، ودعم السلام من خلال نظم أمن غذائى قادرة على الصمود، وإيجاد حلول مُستدامة للنزوح الناتج عن تغير المناخ، وزيادة التمويل المناخى لتحقيق السلام المُستدام.

كما تتضمن المبادرة عددا من التدابير من أجل سد الفجوات على مستوى السياسات والبيانات والتنفيذ والتمويل فى القارة، تعزيزًا لمبدأ الملكية الوطنية، وأخذًا فى الاعتبار خصوصية السياقات.

وأعرب المشاركون عن تطلعهم لتعزيز أطر التعاون، للدفع قدما بهذه المبادرة، وعن حرصهم على المساهمة فى جهود تنفيذها.