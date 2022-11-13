الشريف: محافظ الإسكندرية ضمن أكثر المدن تعرضا للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن الإسكندرية عروس البحر المتوسط تمتلك العديد من المقومات التى تميزها بين المدن بآثارها وتاريخها الممتد عبر التاريخ، مؤكدا أن الإسكندرية بما لديها من مميزات أصبحت من بين المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغييرات المناخية.





وأوضح الشريف- خلال مشاركته مساء اليوم السبت فى جلسة نقاشية نظمها البنك الدولى حول "الممارسات المتقدمة للتميز البيئى فى المدن – محافظة الإسكندرية" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ- أن هذا الأمر زاد من اهتمامنا بمدينة الإسكندرية والتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية. ووجه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير إلى جميع الحضور وممثلى البنك الدولى على جميع الجهود المبذولة ودعم الإسكندرية لمواجهة التغييرات المناخية، مشيدا بجميع الخطوات والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتوسع فى خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

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