غادة والى: كوب 27 هى الأكبر فى تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه منذ اليوم الأول فى قمة المناخ cop27، يتضح أن هذه القمة هى الأكبر فى تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين.





وأضافت غادة والى -خلال اتصال هاتفى مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" الفضائية، اليوم السبت - أن عدد المسجلين حتى الآن وصل إلى 67 ألف مشارك فى قمة المناخ وهو عدد غير مسبوق فى القمم السابقة، كما أن هناك عددا كبيرا وغير مسبوق من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والتى وصل عددها 3 آلاف منظمة وجمعية داخل قمة المناخ. وأوضحت أن هناك فعاليات كثيرة ومفاوضات مازالت جارية حتى الآن فى كوب 27. وتابعت أننا نشارك فى هذه القمة، جراء قضية الجرائم ضد البيئة وهى من الموضوعات المستحدثة التى نعمل فيها، فى إشارة إلى قضية التلوث البيئى والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى، مبينة أن هناك عصابات تلقى النفايات فى البحار والمحيطات وهى تؤثر على مصدر غذاء الإنسان والشواطئ والثروة السمكية وهذا يستلزم رفع الوعى ورصد هذه الظواهر ووضع التشريعات اللازمة التى تجرم التهريب.

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