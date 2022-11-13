فؤاد : سنلتقى فى مؤتمر المناخ القادم بنتائج تنفيذية لمبادرات شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن مصر من خلال إعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ، حرصت على الخروج بعدد من المبادرات كآليات تنفيذية تهدف لجعل الحياة أفضل، فى ظل الأزمة المناخية التى أصبحت واقعا يطارد العالم كله وظهرت آثارها جلية على الإنسانية فى 2022، وما تشير له الأرقام من معاناة 30٪ من سكان العالم من سوء التغذية، والتى قد تتزايد مع آثار تغير المناخ على الصحة، مما يتطلب مواجهة تلك الآثار، وضرورة تغيير ممارساتنا الغذائية.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، فى إطلاق مبادرة العمل المناخى والتغذية "I-CAN"، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة ال«FAO» وعدد من المنظمات والجهات المعنية الشريكة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كإحدى المبادرات التى خططت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 لاطلاقها كآليات للتنفيذ تقدمها للعالم.

وأثنت وزيرة البيئة على الدعم البناء الذى قدمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" لمصر فى إعداد مبادرة العمل المناخى والتغذية I-CAN، وحرص الدكتور خالد الغفار وزير الصحة خلال الإعداد للمؤتمر على وضع الصحة فى قلب مناقشات المناخ.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على إطلاق ثلاث مبادرات مرتبطة ببعضها فى قلب الاحتياجات الإنسانية، وهى مبادرة الزراعة والتكيف FAST والتى تركز على ما يتم إنتاجه من غذاء، وأنظمة الغذاء والمخلفات الناتجة عنها لضمان تحقيق الأمن الغذائى، ومبادرة العمل المناخى والتغذية I-CAN والتى تركز على طرق الاستهلاك وما يتم استهلاكه وتأثيره على الصحة ومواجهة سوء التغذية، وعلاقتها بتغير المناخ، إلى جانب مبادرة النوع "المرأة" فى المناطق الريفية وخاصة فى إفريقيا، باعتبار المرأة من أكثر الفئات تعرضا وتأثرها بتغير المناخ، وتحتاج لتعزيز قدراتها على المواجهة، وأن تكون أكثر قوة وصحة.

ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لأصوات كافة الأطراف والفئات الرسمية وغير الرسمية، لذا يتم تمثيل نفس موضوعات الأيام الموضوعية والمبادرات فى المنطقة الخضراء للمؤتمر والتى تضم "صوت الإنسانية" بتنفيذ أنشطة وجلسات تتطرق لنفس الموضوعات وتعبر عن رؤى وأفكار مختلف الفئات.

وأعربت وزيرة البيئة عن ثقتها من أن العاملين على مبادرات مؤتمر المناخ COP27 من مختلف الدول سيلتقون فى العام القادم فى مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، بخطوات تنفيذية تثبت أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 بحق كان مؤتمرًا للتنفيذ.