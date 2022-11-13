جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة، فى إطلاق مبادرة العمل المناخى والتغذية "I-CAN"، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة ال«FAO» وعدد من المنظمات والجهات المعنية الشريكة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كإحدى المبادرات التى خططت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 لاطلاقها كآليات للتنفيذ تقدمها للعالم.
وأثنت وزيرة البيئة على الدعم البناء الذى قدمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" لمصر فى إعداد مبادرة العمل المناخى والتغذية I-CAN، وحرص الدكتور خالد الغفار وزير الصحة خلال الإعداد للمؤتمر على وضع الصحة فى قلب مناقشات المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حرصت على إطلاق ثلاث مبادرات مرتبطة ببعضها فى قلب الاحتياجات الإنسانية، وهى مبادرة الزراعة والتكيف FAST والتى تركز على ما يتم إنتاجه من غذاء، وأنظمة الغذاء والمخلفات الناتجة عنها لضمان تحقيق الأمن الغذائى، ومبادرة العمل المناخى والتغذية I-CAN والتى تركز على طرق الاستهلاك وما يتم استهلاكه وتأثيره على الصحة ومواجهة سوء التغذية، وعلاقتها بتغير المناخ، إلى جانب مبادرة النوع "المرأة" فى المناطق الريفية وخاصة فى إفريقيا، باعتبار المرأة من أكثر الفئات تعرضا وتأثرها بتغير المناخ، وتحتاج لتعزيز قدراتها على المواجهة، وأن تكون أكثر قوة وصحة.
ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لأصوات كافة الأطراف والفئات الرسمية وغير الرسمية، لذا يتم تمثيل نفس موضوعات الأيام الموضوعية والمبادرات فى المنطقة الخضراء للمؤتمر والتى تضم "صوت الإنسانية" بتنفيذ أنشطة وجلسات تتطرق لنفس الموضوعات وتعبر عن رؤى وأفكار مختلف الفئات.
وأعربت وزيرة البيئة عن ثقتها من أن العاملين على مبادرات مؤتمر المناخ COP27 من مختلف الدول سيلتقون فى العام القادم فى مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، بخطوات تنفيذية تثبت أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 بحق كان مؤتمرًا للتنفيذ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فؤاد : سنلتقى فى مؤتمر المناخ القادم بنتائج تنفيذية لمبادرات شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.