«مصر للطيران» تشارك فى النسخة 43 لبورصة لندن الدولية للسياحة «WTM»

جدة - نرمين السيد - إنطلقت فعاليات الدورة 43 لبورصة لندن الدولية للسياحة "WTM London" وذلك تحت عنوان "مستقبل السفر يبدأ الآن" والتى انعقدت فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2022 حيث شاركت "مصر للطيران" بالجناح المصرى بالمعرض بحضور محمد فرحات رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأستاذ وائل الدمرداش مدير مكتب مصر للطيران بلندن.





وقام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بافتتاح الجناح المصرى، ويعد "WTM London" من أكبر المعارض السياحية الدولية التى يشارك بها أهم المؤسسات السياحية حول العالم وأكبر منظمى الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف الدول حيث يتيح الفرصة لتجمع أبرز شركاء المهنة فى صناعة السياحة حول العالم للتباحث والتشاور حول أخر مستجدات هذه الصناعة وكيفية إدراج أحدث النظم التكنولوجية بها.

وقامت "مصر للطيران" بعقد لقاءات عمل مع منظمى الرحلات وشركات السياحة والسفر العالمية من أجل الترويج لأحدث برامجها وخدماتها خلال الفترة المقبلة تنشيطًا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" تقوم بتسيير رحلتين يوميًا صباحًا ومساءً إلى لندن، يتم تسيير الرحلة الصباحية بطائرة طراز "B787-9 Dreamliner" والتى تسع 309 مقعدًا وتتمتع بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل الراحة والرفاهية لتوفير رحلة ممتعة للعملاء بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية الأخرى مثل خدمة الإنترنت "Wi-Fi" وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، أما الرحلة المسائية فتسيرها "مصر للطيران" بطائرة طراز "Airbus 320 NEO" التى تسع 16 مقعدًا بدرجة رجال الأعمال و126 مقعدًا بالدرجة السياحية، كما أنها مزودة بأحدث الخدمات الترفيهية والشاشات الذاتية بجميع المقاعد وخدمة الإنترنت وخدمة التجوال على متن الطائرة.