محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير فى طنطا.. ويتفقد مشروع إنتاج البيض

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بجولة مسائية بمركز ومدينة طنطا، لتفقد أعمال الرصف والتطوير والاطمئنان على سير العمل بالمواقع، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز وتذليل العقبات التى تحول دون إنهاء المشاريع فى الوقت المناسب.





كما تفقد المحافظ - يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ - الأعمال الجارية بمشروع إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع تنفيذ أعمال "اللاند سكيب" الجارى تنفيذها بموقع المشروع، والذى يهدف فى المقام الأول، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة بالمحافظة إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب. واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بطريق المواشى، والذى يتم رصفه بطول 3 كيلو مترات وعرض 8 أمتار، ليكون بديلا سريعا للوصول للطريق الزراعى المتجه للقاهرة؛ يغنى المركبات عن السير داخل المدينة، مما سيحقق سيولة مرورية وتوفيرا للوقت. رافق المحافظ - خلال الجولة - حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا.

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