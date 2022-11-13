نشاط مكثف لوزير البيئة الأردنى على هامش COP27 بشرم الشيخ

جاء ذلك خلال لقاء الردايدة، بوفد مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية، برئاسة الدكتورة دافنا راند مديرة مكتب المساعدات الخارجية الأمريكية اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "COP -27" فى مدينة شرم الشيخ.
ورحب الردايدة، بالوفد الأمريكى وقدم ملخصا لأهم إنجازات الأردن وتطلعاته فى ملف العمل المناخى والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادى للأردن، وفرص التعاون مع الجانب الأمريكى والدور الممكن للمؤسسات الأمريكية فى القطاع التنموى والخاص فى عدة مجالات لمواجهة تحديات التغير المناخى.
من جانبها، أشادت الدكتورة دافنا بنجاح التعاون الأمريكى الأردنى فى ظل الاتفاقيات بين الطرفين، وأهمية العمل بمنهجية تشمل برامج تنموية حيوية فى كافة القطاعات وخاصة الطاقة والمياه.
وفى سياق متصل، اجتمع الردايدة والوفد المرافق بديبى هولر، رئيسة برنامج منظمة ميرسى كور "Merci Corps"، حيث بحث المشاريع التى تقوم بها ميرسى كور فى الأردن، مؤكدا أهمية هذه الجهود والتعاون المشترك.
كما عقد وزير البيئة الأردنى اجتماعا مع جورج أوردونيز، مدير القطاع العام العالمى فى سيتى بانك "Citi Bank"، تم خلاله مناقشة سبل التعاون مع البنك لدعم توجه الأردن فى مجال العمل المناخى.
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