وزير البيئة الأردنى: مصر نظمت تجمعًا عالميًا مهما للغاية فى Cop27

جدة - نرمين السيد - قال وزير البيئة الأردنى الدكتور معاوية الردايدة، إن مصر نظمت تجمعا عالميا مهما للغاية فى ظل أزمات يمر بها كوكبنا من ناحية التغير المناخى، وهو جهد مشهود ومشكور لمصر وللقيادة السياسية الحكيمة على ما قدمته فى استضافة مؤتمر كوب 27.





ونوه الردايدة -خلال لقائه مع الإعلامى محمود السعيد، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، على هامش فعاليات "كوب 27" فى مدينة شرم الشيخ- إلى أن هناك علاقات تاريخية متميزة بين مصر والأردن، وأيضا بين قيادتى البلدين، وهو ما يعود على الجهات المعنية فى الدولتين بفائدة كبيرة.

وأكد أن الكل مهتم بمخرجات قمة "Cop 27" والتمويل، مضيفا أنه قد حان وقت التنفيذ ووضع هذا التمويل فى محوره والأطر الصحيحة لتحويل التحديات التى نواجهها إلى حلول حقيقية تخلق فرص عمل فى الاقتصاد الأخضر لأبنائنا.

وتابع أن منطقتنا تعانى بشكل مضاعف من التغير المناخى والتى لها تبعاتها فى جميع مناحى الاقتصاد، ونحن نعمل معا ضمن منظومة العمل العربى المشترك لإيجاد حلول وتحويل هذا التحدى الى فرصة لمنطقتنا.

وحول أهم ما قدمه الأردن فى هذا المؤتمر، قال إن مشاركتنا هذا العام مشاركة متميزة بقيادة الملك عبدالله وسمو ولى عهده ووجود دولة رئيس الوزراء، منوها إلى أن كلمة الملك عبدالله كانت مؤثرة وواضحة وتحدثت عن أن حقيقة تحدى التغير المناخى لا تعرف الحدود وهى مسؤولية العالم أجمع.

و بخصوص توقعات المؤتمر، قال إن المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر هى "التكيف والتمويل والتعاون والتخفيف والخسائر والأضرار"، ويجب أن يكون الحوار حثيثا بين الدول ويجب تحويل الوعود إلى حقيقة وأن يتحول التمويل إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع للتخفيف من آثار الأضرار التى تواجهها بعض الدول.