الإسدال الإيراني .. التعليم تتخذ خطوات حول الزي المدرسي للطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 11:29 مساءً - قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إنه عقد لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتم التطرق للحديث عن واقعة زي «الإسدال الإيراني»، لافتًا إلى الخطوات التي سوف تتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة في هذا الشأن.

وأضاف فريد البياضي، أن الوزارة قامت بعمل مسح وزيارات لبعض المارس بالدقهلية لرصد أي مدارس مخالفة للزي المخصص للطلاب، مؤكدًا أن الزي المدرسي الخاص بــ«بالإسدال الإيراني يعد تصرف فردي، وسيتم تغيره للزي المدرسي المخصص من قبل الوزارة.

وتابع: أن إعطاء الوزارة حرية للمدارس في اختيار الزي لا يكون بفرض زي معين مثل الزي «الإسدال الإيراني»، ويجب عدم فرض زي بعينه على الطلاب.