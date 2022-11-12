ملحمة وفاء جديدة.. وقفة تضامنية للمصريين أمام الأمم المتحدة (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - ملحمة وفاء جديدة يسطرها المصريون بالخارج، فى ظل تتابع الهجمات الشرسة والحملات المشبوهة التى يروجها أعضاء الجماعة الإرهابية، وكارهى الخير لمصر، تزامنا مع تنظيم مصر لحدث عالمى مثل مؤتمر المناخ cop27، ليلقنوا من يتربص بهذا الوطن درسا فى الوطنية.





وتحت شعار "تحيا مصر ويسقط الخونة والعملاء".. نظم العديد من أبناء الجالية المصرية بمدينة نيويورك الأمريكية، وقفات تضامنية فى عدة دول أوروبية، تأييدا للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى ضد مخططات الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار والأمن فى عموم البلاد.

وقال أحد المواطنين المصريين المشاركين فى الوقفة، إن "ربنا بعتلنا هدية هو الرئيس عبدالفتاح السيسى"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى أرسى حقوق الإنسان فى مصر، بل إنه منح اللاجئين فرصة العيش بها كمثل المصريين بلا أى تمييز.

ولم تقتصر الوقفة على مشاركة المصريين فقط، بل شهدت أيضا حضور بارز للأشقاء العرب، الذين سطروا معنى الإخوة العربية ووقوف أبناء الوطن العربى بجانب بعضهم البعض فى كل الظروف.

وأوضح على زايد، أحد أبناء الجالية اليمنية فى نيويورك، أنه شارك فى الوقفة برفقة أشقائه المصريين، امتنانا لما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليس فقط لمصر، بل للأمة العربية كلها، خاصة فى ظل جهوده المستمرة فى توحيد الصف العربى، وإعادة الاستقرار فى الدول العربية، رغم الهجمات الشرسة التى يشنها البعض ضد الدولة المصرية، التى حققت الكثير منذ توليه المسؤولية.