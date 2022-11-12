الخارجية الأمريكية: قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ لأنها قمة تنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر تاريخية، مضيفا: شرم الشيخ المكان المناسب لاستضافة قمة المناخ .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أننا نتعاون مع مصر فى العديد من الملفات من بينها مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأولى لمصر وهي تاريخية عكست مدى أهمية مؤتمر المناخ في هذا التوقيت.

وكان سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، قال إن قمة شرم الشيخ أهم مؤتمرات المناخ بالتاريخ، لأنها بالفعل قمة تنفيذ.

وأضاف خلال استضافته على هامش قمة المناخ عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إننا نشعر بفخر من زيارة الرئيس جو بايدن، لأنه يعطى انطباعا عن جدية الإدارة الأمريكية، كما رأينا تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة في مصر والاستثمارات المصرية منذ سنوات، ورأينا هذه المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا".