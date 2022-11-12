وقفة للجالية المصرية أمام الأمم المتحدة للتنديد بالتدخل فى الشأن المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - ظمت الجالية المصرية وقفة أمام مقر الأمم المتحدة، اليوم للتنديد بالتدخل في الشأن المصري الداخلي، وأعرب أبناء الجالية عن استنكارهم ما حدث مع النائب البرلماني عمرو درويش في انتهاك أبسط حقوقه بتعبير الرأي، معبرين عن فخرهم باستضافة مصر لقمة المناخ cop 27.

وأكد أبناء الجالية المصرية، أن "علاء عبد الفتاح" مسجون جنائى وليس سياسيا، كما رفعو لافتات تعبر عن نفس الموقف، كما رفعوا الأعلام المصرية، وصور للرئيس السيسى، مؤكدين أن الرئيس هدية لمصر.