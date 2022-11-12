”لجنة مكافحة كورونا”: كل أدوية البروتوكول العلاجى متوفرة ونسب الشفاء 100%

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا أو أي فيروس يظهر لا ينتهي وإنما يضعف، مستشهدًا بالحال مع الأنفلونزا الموسمية، التي لم تعد تمثل الآن خطورة أو خطورة شديدة.

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، أن «كورونا أصبح يمثل التهابًا يصيب الجهاز التنفسي العلوي وليس السفلي»، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية حذر المواطنين من الفيروس، مشددا على أهمية تقوية المناعة، وعزل النفس عند الإصابة لعدم نقل العدوى، وطلب الرعاية السليمة، والحصول على العلاج السليم، قائلًا إن «مصر من أوائل الدول التي وفرت كل أنواع اللقاحات لجميع المواطنين».

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن كل أدوية البروتوكول العلاجي متوفرة، مشيرًا إلى أن نسب الشفاء تصل إلى 100%، إذا حصل المصاب على العلاج السليم في أول 5 أيام.

ونوه إلى أهمية الحذر في الفترة الحالية؛ لأن فصول الخريف والشتاء تمثل نشاطًا للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، موضحًا أن التهابات الحلق، والآلام في العضلات، والآلام أسفل الظهر، وإحمرار العينين، وفقدان حاستي الشم والتذوق أو قلتها، تثير الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.