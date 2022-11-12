وقفة تضامنية للجالية المصرية أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - أقام أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقفة تضامنية، اليوم السبت، أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رفضا لممارسات موظفى المنظمة الدولية مع النائب عمرو درويش.





كما عبر أبناء الجالية عن دعمهم للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقوم تنمية حقيقية فى كافة القطاعات بمصر، حيث حملوا العديد من اللافتات التى أكدوا من خلالها رفضهم التدخل فى الشأن المصرى الداخلى. وتأتى الوقفة بعدما منع موظفو أمن الأمم المتحدة، النائب عمرو درويش، منحه الفرصة للإدلاء برأيه فى الجلسة التى شاركت فيها "سناء سيف" شقيقة علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضايا جنائية.

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