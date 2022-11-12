توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل للتكيف مع تغير المناخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعاون الدولى، توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" العملية القابلة للتنفيذ لتحفيز جهود تمويل التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لدعم النمو الشامل والمستدام، وذلك تزامنا مع فعاليات يوم "التكيف والزراعة" ضمن مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.





ويوضح الإنفوجراف التالى أبز توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل للتكيف مع التغيرات المناخية. وأوصى الدليل بأن تتحمل الدول الصناعية الكبرى مسئوليتها عن الانبعاثات الكربونية مع توفير التمويلات الكافية لجهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ودعم قدرات البلدان النامية على مواجهة كوارث تغير المناخ وتحفيز التمويلات المتعلقة بالمناخ وتطوير إطار دولى للتمويل المبتكر.

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