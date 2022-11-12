الأطفال بـcop27 يبعثون رسالة للعالم لحمايتهم من آثار التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - وشارك فى الجلسة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتورة نجاة معلا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بوقف العنف ضد الأطفال، الريم عبد الله الفلاسى أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ناصر القحطانى المدير التنفيذى برنامج الخليج العربى للتنمية "اجفند"، جيرمى هوبكنز - الممثل القطرى لمصر منظمة اليونيسف.

وبدأت الجلسة بكلمة الطفل عبدالله بدر العلى رئيس لجنة شئون التربية والتعليم والثقافة والإعلام فى البرلمان الإماراتى للطفل، حيث وجه فى البداية الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة على تنظيم واستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 والخروج بنتائج مثمرة والبناء على الجهود لتسريع عملية التنفيذ.

وقال عبد الله إن العمل المناخى يعتبر أولوية قصوى لدولة الإمارات منذ قيامها، وهو ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار للجميع، حيث تؤمن دولة الإمارات بأن الأمم المتحدة، ومن خلال اتفاقيتها الإطارية بشأن تغير المناخ، قادرة على تسهيل التوصل إلى حلول عملية تلبى احتياجات العالم فى مواجهة أزمة تغير المناخ، خاصة وأن العالم بحاجة ماسة إلى مضاعفة العمل وتسريع الجهود من أجل خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخى وقد تم العمل على المستوى المحلى والدولى لتسريع الوصول إلى هذه الأهداف.

وعلى المستوى المحلى فى ملف الأطفال واليافعين، أوضح عبدالله أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أطلق جائزة البيئة للطفل بهدف تعزيز مفهوم العمل البيئى لدى الأطفال، ورفع مستوى وعيهم به، وترسيخ ثقافة الابتكار لديهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة فى جهود الدولة فى هذا المجال، أيضا تم انشاء لجنة معنية بالبيئة والاستدامة فى الدورة الثانية للبرلمان الإماراتى للطفل لاتاحة الفرصة للاطفال واليافعين مشاركة أرائهم ومخاوفهم مع مسؤلى الدولة فى هذا السياق.

وفى مجال التعليم، أوضح عبد الله أن مناهجنا الدراسية أصبحت تتماشى مع توجهات الدولة للحياد المناخى من خلال شتى الدروس التى تعزز هذه المفاهيم عند الاطفال واليافعين، مشيرا إلى أنه خلال رئاستنا لمؤتمر الأطراف" 28 COP‏"سنركز على مشاركة جميع الأطراف والقطاعات، لذلك ستحرص على أن يكون مؤتمرًا شاملا يضمن احتواء جميع الأطراف وتمثيل جميع القطاعات والفئات من فئات الأطفال واليافعين والشباب والمجتمع المدنى إلى قطاع الأعمال والصناعة والقطاع العلمى.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، إن مصر تعمل على حقوق الأطفال من منظور متكامل، مشيرة إلى أن مصر أنجزت بقوة فى مجال الحماية الاجتماعية للأطفال، خاصة وأن الأطفال من أكثر الفئات تعرضا للمخاطر البيئية.

وأضافت القباج أن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الاطفال الحماية والرعاية وأيضا الحق فى التعبير عن آرائهم، بالنسبة لمصر من المعروف أن الدستور يكفل حق الطفل، وكذلك استراتيجية حقوق الإنسان تؤكد احترام حقوق الأطفال الاجتماعية والصحية والنفسية، مشيرة إلى أن التغيرات المناخية قد أضرت بالعديد من المجتمعات من بينها الاطفال الذين افتقدوا العدالة المناخية، مع الأخذ فى الاعتبار احتياج مصر والمنطقة العربية إلى التركيز على الوعى المناخى.

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن ترعى الاطفال من ذوى الفئات الفقيرة والأطفال الأولى بالرعاية مثل ذوى الإعاقة وقد أدى تغير المناخ إلى حدوث مشاكل أثرت على احتياجات وصحة الأطفال مثل نقص المياه فى المحافظات النائية أو سوء التغذية ومشاكل أخرى استطعنا مواجهتها بتفعيل مبادرة "حياة كريمة" فتم إدخال وصلات المياه النقية ومحطات الصرف الصحى الآمن إلى كل القرى، بالإضافة إلى وجود جمعيات أهلية تعمل بجهد كبير لمواجهة آثار تغير المناخ سواء من خلال مشروعات طاقة البيوجاز أو تدوير المخلفات.

وبدورها، شددت هيفاء أبوغزالة على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، وأنه من خلال مؤتمر المناخ المنعقد لا بد من إعلاء صوت الاطفال وإعداد برامج الحماية فى مواجهة آثار المناخ ووفقا لتقدير منظمة اليونيسف هناك مليار طفل حول العالم معرضون لمخاطر المناخ التى تمثل تهديدا مضاعفا يزيد من معاناة الأطفال.

وقالت درة، 11 سنة من سوريا:"متخيلين كام طفل خسر حياته علشان شيء هو ما سببه؟ الأطفال اللى اتهجروا بسبب الفيضان اللى دمر بيتهم وحياتهم وطفولتهم، على فكرة هم أطفال عاديين جدا مثلى ومثل جميع الأطفال على هذا الكوكب، ماهو ذنبهم إن حياتهم تدمر بسبب التغير المناخى؟"، مطالبة بحقها فى العيش فى بيئة صحية وآمنة.