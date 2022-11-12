محافظ بنى سويف يؤكد استمرار حملات متابعة منظومة العمل بالمصالح الحكومية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم السبت، أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.





وأشار غنيم - فى بيان اليوم - إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

ومن جانبه أكد مدير المتابعة بديوان المحافظة أشرف حماد أن لجان المتابعة رصدت بعض الملاحظات خلال المرور الميدانى بشوارع قرية مازورة، شملت إشغالات عبارة عن بروز وإشغالات مخالفة لمحلات ومطاعم ومخبز سياحى، بالإضافة إلى وجود مياه راكدة أمام الوحدة البيطرية بالقرية، وبالمرور على مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة تبين حاجة بعض سيارات الحملة لأعمال صيانة وإصلاح، فضلا عن مراجعة الموقف الخاص بمحاضر الإزالات للتعديات والبناء المخالف، فيما تلاحظ غياب بعض العاملين أثناء المرور على الوحدة الصحية بمازورة ومكاتب التموين والتضامن، بخلاف الحاجة لصيانة وإصلاح كرسى عيادة الأسنان ولوحة كهرباء الوحدة الصحية.

كما رصدت اللجان خلال زيارتها لقرية قاى، بعض الملاحظات والمخالفات، تمثلت فى وجود حالات غياب بدون سند قانونى بالوحدة المحلية للقرية، ووجود معدات معطلة بالحملة الميكانيكية، بجانب رصد بعض الإشغالات بشوارع القرية لمحلات تجارية ومقاهى، ودرج سلالم بالشوارع الرئيسية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة "بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التى تم رصدها بوحدتى قاى ومازورا، وإجراء الصيانة اللازمة بعيادة أسنان وحدة مازورا الصحية، وإصلاح لوحة الكهرباء بها، بجانب تكليفى مسؤولى الوحدات المحلية بأهناسيا وسمسطا بسرعة تلافى الملاحظات والسلبيات الواردة بالتقرير والإفادة بتقرير مصور، مع تكثيف المرور الدورى على الشوارع بدائرة قرى المركز "كل فى نطاقه" ورفع الاشغالات أولا بأول، وتكليف إدارات التفتيش المالى والإدارى بالوحدات المحلية بمراجعة المحاضر المحررة من قسمى البيئة والاشغالات على الطبيعة والإفادة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح معدات العمل بالحملة الميكانيكية.