جامعة الملك سلمان تشارك في مسيرة لدعم العدالة المناخية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - نظم تحالف القوي المدنية من أجل المناخ مسيرة بالمنطقة الخصراء خلال قمة المناخ كوب ٢٧ والذي تعقد بمدينة شرم الشيخ وذلك لدعم قضية العدالة المناخية.

وشارك في المسيرة عدد كبير من طلاب جامعة الملك سلمان الأهلية وعبر الطلاب عن رغبتهم في تمثيل الشباب المصري والافريقي خلال هذه المسيرة في محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأهمية العدالة المناخية وبما يعكس أيضا مدى اهتمامهم بقضايا المناخ باعتبارها من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي وان يكونوا خير مثال للشباب المصري الملم بأهم القضايا العالمية ويصبح لهم دور فعال وقوي في إيجاد الحلول.

وتأتي المسيرة دعماََ لقضية العدالة المناخية والتي أصبحت من أهم الملفات المطروحة في قمة المناخ كوب ٢٧ حيث تنادي وتتفاوض الدول الأفريقية والتي تمثلها مصر دول العالم في تحمل المسئولية واتخاذ قرارات عاجلة لضمان العدالة المناخية للدول الأفريقية.

وقد نظم تحالف القوي المدنية من أجل المناخ العديد من المسيرات لدعم هذا الملف خلال الأيام الماضية في قمة المناخ كوب ٢٧ وذلك في اطار التعاون بين مؤسسة شباب القادة و جامعة الملك سلمان الدولية،وأكد التحالف انهم فخورين بوعي الطلاب و حماسهم و نشكر ادارة الجامعة على تعاونهم.