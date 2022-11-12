رئيس وزراء بوروندي يشيد بالنجاح المصري الكبير في استضافة وتنظيم cop27

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 09:30 مساءً - هنأ جيرفيه نديراكوبوكا، رئيس وزراء بوروندي، مصر على النجاح الكبير الذى حققته خلال استضافة وتنظيم مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين cop27 بمدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمى الهام يعكس الاعتراف والتقدير الدولى بالدور والمكانة المصرية عالميا.

وأشاد رئيس وزراء بوروندي بالمبادرات المصرية المختلفة التى تم تقديمها للمؤتمر، والتى تؤكد بوضوح الحرص المصرى على إثارة شواغل الدول النامية وفى مقدمتها الدول الأفريقية بشأن قضايا المناخ المختلفة، وسعيا لتحقيق مصالح الدول النامية والأفريقية بأسرها، مؤكدا تأييد جمهورية بوروندي الرسمى لكافة المبادرات الموضوعية المصرية المطروحة خلال مؤتمر المناخ.

رئيس وزراء بوروندى جيرفيه نديراكوبوكا وسفيرمصر

والتقى ياسر العطوي، سفير مصر لدى بروندى، جيرفيه نديراكوبوكا، رئيس وزراء بوروندي بمناسبة توليه منصبه الجديد، حيث قدم له التهنئة وسلمه الرسالة الموجهة من إليه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالتوفيق لنظيره البورورندى، كما تضمنت التأكيد على تميز العلاقات المصرية البوروندية وإيلاء الاهتمام المصرى لسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف الاصعدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رئيس وزراء بوروندى والسفيرالمصرى

وقدم العطوي عرضًا متكاملا لرئيس وزراء بوروندي عن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبما فى ذلك تقديم كافة اوجه الدعم المختلف لخطة رئيس جمهورية بوروندي التنموية والاصلاحية الشاملة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار والتقدم للشعب البوروندي الشقيق.

واعرب رئيس وزراء بوروندي عن خالص شكره وتقديره لتهنئة الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا اعتزاز وتقدير بوروندي بعلاقاتها مع مصر، منوها ألى المكانة والدور المصرى المرموق والمشهود على الساحتين الدولية والأفريقية.