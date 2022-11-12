جامعة الملك سلمان تشارك فى مسيرة لدعم العدالة المناخية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشارك فى المسيرة عدد كبير من طلاب جامعة الملك سلمان الأهلية وعبر الطلاب عن رغبتهم فى تمثيل الشباب المصرى والافريقى خلال هذه المسيرة فى محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأهمية العدالة المناخية، وبما يعكس أيضا مدى اهتمامهم بقضايا المناخ، باعتبارها من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام العالمى، وأن يكونوا خير مثال للشباب المصرى الملم بأهم القضايا العالمية ويصبح لهم دور فعال وقوى فى إيجاد الحلول.

وتأتى المسيرة دعما لقضية العدالة المناخية والتى أصبحت من أهم الملفات المطروحة فى قمة المناخ كوب 27 حيث تنادى وتتفاوض الدول الأفريقية والتى تمثلها مصر دول العالم فى تحمل المسئولية واتخاذ قرارات عاجلة لضمان العدالة المناخية للدول الإفريقية.

وقد نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ العديد من المسيرات لدعم هذا الملف خلال الأيام الماضية فى قمة المناخ كوب 27.

وذلك فى اطار التعاون بين مؤسسة شباب القادة وجامعة الملك سلمان الدولية، وأكد التحالف انهم فخورين بوعى الطلاب وحماسهم ونشكر ادارة الجامعة على تعاونهم.