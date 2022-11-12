وزير الرى يبحث مع عمدة جرينفل الأمريكية التعاون فى مجال المناخ

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم مع عمدة مدينة جرينفل الأمريكية إريك سيمونز، التعاون بين الجانبين المصرى والأمريكى فى مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حماية الشواطئ، خاصة فى ظل تشابه حالتى دلتا نهر النيل ودلتا نهر المسيسيبى.





جاء ذلك فى لقاء على هامش فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27" الذى يعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الرى فى مجال حماية الشواطئ مثل "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا نهر النيل فى مصر"، وهو المشروع الذى تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ فى المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار وزير الرى إلى تميز هذا المشروع فى استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة به مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع بطول 69 كيلومترًا فى خمس محافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد"، ويستفيد منه ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

وأضاف أن المشروع يشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتمادًا على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحًا لما يعنيه العمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لمؤتمر المناخ.