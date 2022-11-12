السفير بسام راضى: الرئيس الأمريكى أكد دعم مصر فى موقفها بشأن سد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، كان مثمرا تناول العديد من القضايا المختلفة في المنطقة، بالإضافة إلى مباحثات حول التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفا أن هذه الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا اللقاء هو الثاني بين الرئيسين حيث كان اللقاء الأول في السعودية في قمة جدة للبناء والتنمية في شهر يوليو الماضي، موضحا أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء استمر لمدة ساعة ونصف ساعة، والمباحثات كانت بناء وإيجابية تناولت قضايا تخص البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية شديدة الخصوصية ومرت بالعديد من الاختبارات خلال 10 سنوات مضت وأثبتت هذه الاختبارات قوة العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي استمع بعناية إلى تقديرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأوضاع الأمنية في المنطقة وملفات سوريا والعراق ولبنان، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي أكد أن مصر ستظل صديق وحليف قوي تعول عليها أمريكا في المنطقة.

كما أشار إلى أن اللقاء تناول التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة وجهود توطين الصناعة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية وتبادل الرؤى والخبرات.

وشدد على أن الرئيس الأمريكي أكد دعم مصر في موقفها في سد النهضة، وحماية حقوقها المائية، مشيرا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أيضا موقف مصر الثابت في القضية وضرورة تطبيق القانون الدولي والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وقال السفير بسام راضي، إن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء وقادة العالم خلال قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، كانت مثمرة وإيجابية للغاية، مضيفا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد لقاءً مع رئيسة تنزانيا ورئيس بوروندي.

وأضاف أن هناك علاقات قوية مع دولة تنزانيا فيما يتم الآن بشأن إنشاء سد جوليوس نيريرى، موضحا أن اللقاء مع رئيسة تنزانيا تناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع أشقائها في القارة الإفريقية ودول حوض النيل، كما أن دولتي تنزانيا وبوروندي من الداعمين لموقف مصر في ملف سد النهضة، مؤكدا أن اللقاء كانت مثمرة بشكل كبير وتم الاستماع إلى تقديرات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول رؤيتها لقضايا المنطقة والشرق الأوسط.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تنعم بالاستقرار بمفهومه الشامل أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن مصر نجحت في تفادي الصدمات التي تعرض لها العالم منذ جائحة فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن استضافة مصر لقمة المناخ نتيجة جهود بذلت على كافة الأصعدة والاستقرار الذي تعيشه، كما أن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير خلال 8 سنوات مضت من الناحية الاقتصادية والهيكلية في السياسية المالية والنقدية وهو ما جعلها تقف على أرض صلبة أمام الصدمات القوية التي تعرض لها العالم.

ولفت إلى أن قمة المناخ قمة المناخ تعد أكبر قمة على مستوى العالم من حيث مستويات التمثيل من مختلف الدول، موضحا أنه لا يتم اختيار أي دولة لاستضافة القمة إلا بعناية كبيرة، وبناء على دور هذه الدولة المحوري وتأثيرها في المجتمع الدولي.