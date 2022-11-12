«الصحة» تطلق 26 قافلة للصحة الإنجابية بـ 17 محافظة خلال 10 أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 08:27 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 26 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تحت شعار «حقك تنظمي» لتغطية 78 قرية بـ17 محافظة، خلال الفترة من 14 إلى 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لصحة الأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إطلاق هذه القوافل «المجانية» يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «كحق مكفول لجميع المواطنين» ولما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه القوافل سيتم إطلاقها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، وذلك بمشاركة أخصائيي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، والفعالة، والعمل على إرضاء المنتفعات، ورفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن القوافل تعمل على رفع الوعي الصحي للأسر المصرية بوجه عام، والمرأة بوجه خاص، من خلال ندوات إعلامية غير تقليدية، يقدمها مسؤولي الإعلام، والرائدات الريفيات على مستوى المحافظات التي تنفذ بها القوافل.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن أولى هذه القوافل تبدأ أيام 14 و15 و16 نوفمبر بقرى «المراغي والزوايدة ومرزة» إدارة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، حيث تجوب القافلة قرى الإدارة الصحية لمدة 3 أيام على التوالي.

وأضاف «عباس» أنه سيتم إطلاق 8 قوافل أيام 15 و16 و17 نوفمبر لتجوب قرى "المتانيا وكفر عمار والرقة" بإدارة جنوب العياط، محافظة الجيزة، و"كفر إبراش ودهمشا والمنير" بإدارة مشتول السوق محافظة الشرقية، و"منبال وحلوة وأبوعزيز" بإدارة مطاي، محافظة المنيا، و"قفطان الشرقية، وقفطان الغربية، ومعجون" بإدارة سمسطا، محافظة بني سويف، و"سجين وأبشواي ودماط" إدارة قطور محافظة الغربية، و"البعالوة الصغرى والتل الصغير والحطب" إدارة التل الكبير، محافظة الإسماعيلية، و"جزيرة طما وكوم اشقاو وكوم العرب" إدارة طما بمحافظة سوهاج، و”حمزة ساري والضهرية وشنديد" إدارة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتابع «عباس» أنه سيتم إطلاق قافلتين للصحة الإنجابية أيام 19 و20 و21 نوفمبر بقرى "باوس والبرادعة وأجهور الصغرى" إدارة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، و"عرب بني زيد وبني زيد والفيما" إدارة الفتح محافظة أسيوط، كما يتم إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في قرى "أبوالريش قبلي وخور عواضة وكيما" محافظة أسوان، و"العدسات قبلي والطود والمريس" إدارة الطود، محافظة الأقصر، و"قرية برهيم، وسدود وزاوية رزين" إدارة منوف محافظة المنوفية، و"داقوف، وجبل الطير ومنقطين" إدارة سمالوط محافظة المنيا، و"شركة الاتحاد وزهور الأمراء والخليلية" إدارة الدلنجات محافظة البحيرة، وذلك أيام 20 و21 و22 نوفمبر الجاري، كما يتم إطلاق قافلة أخرى أيام 21 و22 و23 نوفمبر بقرى "قراش والمعسكر وبصار" إدارة بلقاس محافظة الدقهلية.

واختتم «عباس» أنه سيتم إطلاق 8 قوافل للصحة الإنجابية أيام 22 و23 و24 نوفمبر بقرى "الشبراوين وحوض نجيح والمحمودية" إدارة ههيا، محافظة الشرقية، و"حاجز بني سلمان وتزمنت الغربية وهوة" محافظة بني سويف، و"جمعية الشيخ بدوي الخيرية والنهضة وقرية الجزائر" إدارة العامرية، محافظة الإسكندرية، و"الورق ومنشية عباس وأبوغنيمة" إدارة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، و"غمازة الصغرى والجزيرة الشقرا ونزلة عليان" إدارة الصف، محافظة الجيزة، و"آل بيت النبي وصنافير وبلقس" إدارة قليوب، محافظة القليوبية، و"الحواتكة ونزه قرار والعتامنة" إدارة منفلوط محافظة أسيوط، و"سفلاق والجلاوية والعوامية" إدارة ساقلته محافظة سوهاج.