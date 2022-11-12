بسام راضى: بايدن أكد تفهم بلاده ودعمها لمصر فى الحفاظ على حقوقها المائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف راضى -خلال اتصال هاتفى مع برنامج "صالة التحرير"الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت - أن بايدن أكد كذلك على أن مصر ستظل صديقا وحليفا قويا تعول عليه أمريكا فى المنطقة.

وأشار إلى أن الجلسة المغلقة تناولت موضوعات التعاون الثنائى الخاصة بالاستثمار والتجارة بين مصر وأمريكا، كما تم تبادل وجهات النظر والرؤى والتباحث حول القضايا الإقليمية والدولية.

وتابع أن الرئيس السيسى شرح للرئيس الأمريكى موقف مصر الثابت فى تطبيق مبادئ القانون الدولى فيما يخص السدود التى تنشأ على منابع الأنهار العابرة للحدود والتى يشترك فيها عدة دول مثل نهر نيل وحوض نهر النيل، ومصر لا تطالب سوى تطبيق هذه القواعد على حالة سد النهضة، وكان هناك تفاهم بين الرئيسين وأمن بايدن على كلام الرئيس السيسى.

وأوضح أنه خلال اللقاء بين الرئيسين تم تناول جانب كبير من العلاقات الثنائية والتعاون وكان هناك حرص من الرئيس بايدن على الاستماع لتقديرات الرئيس السيسى عن الأوضاع الإقليمية الموجودة فى المنطقة سواء لبنان وسوريا والعراق.

ونوه إلى أن العلاقات المصرية-الأمريكية هى علاقات شديدة الخصوصية، وهى مرت باختبارات قوية جدا خلال العشر سنوات الماضية، وكل التجارب التى مرت بها أثبتت قوتها ومتانتها بشكل كبير.

وحول ملف حقوق الإنسان، قال السفير بسام راضى، إن الرئيس السيسى دائما وأبدا يؤكد أن مصر تنتهج مسارا شاملا لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق باللقاء بين الرئيس السيسى ورئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قال راضى إنه تم تبادل وجهات النظر فى بعض القضايا فى المنطقة، وكان لقاءً مثمرا، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه كان هناك تفهم كبير للدور المحورى الرشيد الذى تقوم بع مصر -بقيادة الرئيس- فى المنطقة، كما أن مصر لا يصدر منها إلا مواقف حكيمة رشيدة تدعو للسلام والتسويات السياسية والالتزام بالقانون الدولى.

وبخصوص ملف الإرهاب، أكد راضى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن عبر عن تقدير كبير لدور مصر فى دحر الإرهاب فى المنطقة بشكل كبير ونشر قيم التسامح والتعايش السلمى وحرية الاعتقاد.

وفيما يتعلق بمؤتمر المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ، قال السفير بسام راضى إن مصر لها إسهامات كبيرة فى موضوع قضية المناخ والتحول الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة ومشروعات الطاقة الجديدة المتجددة وقطعت شوطا كبيرا فى هذا الأمر، مبينا أن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر كوب 27 جاء تقديرا لكل ذلك، وأيضا لمكانة مصر الإقليمية والدولية وإسهاماتها فى موضوع التحول الأخضر.

وأكد راضى أن مصر تلعب دورا محوريا بقيادة الرئيس السيسى على المستوى الإقليمى والدولى والعالمى وإسهاماتها الكبيرة فى التسويات والمفاوضات السياسية الخاصة بكل الأزمات الموجودة فى المنطقة.

وأشار إلى أن مصر حاليا تشهد الاستقرار بمفهومه الشامل، موضحا أن الاستقرار فى مصر يشمل الأمنى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى، لافتا إلى أنه رغم الأزمات العالمية التى مر بها العالم، استطاعت مصر أن تقف صلبة وعلى أقدام ثابتة أمام الصدمات القوية التى هزت العالم اقتصاديا.