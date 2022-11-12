إعلان توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل للتكيف مع التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعاون الدولى، توصيات "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" العملية القابلة للتنفيذ لتحفيز جهود تمويل التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، لدعم النمو الشامل والمستدام، وذلك تزامنًا مع فعاليات يوم "التكيف والزراعة" ضمن مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ.





وذكرت وزارت التعاون الدولى - فى بيان اليوم السبت - أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" أوصى فيما يتعلق بجهود التكيف بضرورة تحقيق المواءمة بين أهداف التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لتحقيق التنمية، بما يحقق التوازن بينهما ويعظم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من الجهود المبذولة لتقليل التأثيرات السلبية على المستوى الاجتماعى والبيئى.

كما أوصى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" قيام الدول الصناعية الكبرى بتحمل مسئوليتها عن الانبعاثات التى تسبب الاحترار العالمى والاحتباس الحرارى، وتوفير التمويلات الكافية لجهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، للمساهمة فى دعم قدرات البلدان النامية على مواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذى يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التى تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، الذى تستضيفه بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر المقبل، بحضور العديد من المسئولين وممثلى شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقى، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولى، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ونائب رئيس سيتى بنك.

ويأتى "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بهدف تحفيز التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولى للتمويل المبتكر، فى ظل التحديات التى تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا، فى الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها فى أجندة المناخ، فى ظل تفاقم فجوة التمويل المناخى خاصة عقب جائحة كورونا.

ويتسق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، مع أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، ويعمل على تعزيز الشراكات الشاملة لتحقيق تعافى مرن ومستدام، وتيسير الوصول إلى التمويل العادل، ودفع الأطراف ذات الصلة ليقوم كلٌ بدوره من منطلق المسئولية المشتركة والمتباينة، لدعم الدول النامية فى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويعد الدليل هو الأول من نوعه فى مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحفيز التمويل المناخى، لتحقيق عدالة الوصول إلى التمويلات المناخية. ويساهم دليل شرم الشيخ للتمويل العادل فى سد الفجوة المعلوماتية لدى الحكومات، وكذلك لدى المستثمرين، وهو ما يساهم فى تعبئة رأس المال الخاص وتوسيع نطاق الاستثمارات المناخية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المناخية فى البلدان النامية من خلال مشاركة رأس المال العام فى تمويل المشروعات المتعلقة بالعمل المناخى بشكل مشترك مع القطاع.

ويضع أجندة عملية قابلة للتنفيذ لكل طرف من الأطراف المعنية بالتمويل المناخى، وذلك لزيادة كفاءة وعدالة هيكل التمويل المناخى الحالى على المدى القصير وإعادة التفكير فى الهيكل الدولى لتمويل المناخ على المدى المتوسط والطويل، وهو ما يعمل على دعم جهود الاقتصادات النامية والناشئة فى التعافى من الجائحة والتحول نحوالاقتصاد الأخضر.