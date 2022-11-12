محافظ قنا: مؤتمر COP27 يعكس مكانة مصر الدولية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم السبت، إن استضافة ورئاسة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، تعكس مكانتها الدولية فى توجيه دول العالم المختلفة لأهمية اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتى أصبحت أكثر خطورة على الدول المتقدمة والنامية والفقيرة، على حد سواء.





وحث المحافظ - فى تصريح على هامش مشاركته فى أعمال القمة المنعقدة فى شرم الشيخ - على ضرورة إصدار قرارات عالمية عاجلة للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية الحادة، والتى تتسبب فى كوارث طبيعية لا يستطيع أحد مواجهة تداعياتها. وتشارك محافظة قنا فى قمة المناخ بمشروع الزراعة بدون تربة H.P Aeroponic، والذى حصل على المركز الثانى من فئة المشروعات الصغيرة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التى أطلقتها الحكومة المصرية فى ضوء COP27.

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