قمة المناخ.. إقبال كبير على معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - شهد معرض جامعة عين شمس بجناح الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27) ،تفقد عدد من الوزراء منذ انطلاق فعاليات القمة

أجرت هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و هاني سويلم وزير الري والموارد المائية و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية داخل جناح جامعة عين شمس، كما تفقد المعرض فى وقت سابق أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

جاء ذلك بحضور محمود المتيني رئيس الجامعة و غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة احمد العوضي مدير مركز الاستدامة بالجامعة و مصطفي رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب و وأيمن حمزة مدير مركز التوظيف بالجامعة

واستمع الوزراء إلى شرح وافى واستعراض لجهود جامعة عين شمس فى تحولها إلى جامعة خضراء و توربيدة الرياح ASU wind التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت العديد من الجوائز الدولية والمحلية.