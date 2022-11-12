”التعليم” توجه بتخصيص فقرة لتغطية أخبار COP27 في الإذاعة المدرسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بشأن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27.

ونص الخطاب على أنه تزامنًا مع استضافة مصر لفعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، والتي تعد لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغير المناخي، بمشاركة أكثر من ١٢٠ من قادة الدول ونحو ٣٠ ألف شخص بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الخطاب على ضرورة التنبيه والتأكيد على تخصیص فقرة يومية بالإذاعة المدرسية للتغطية الإخبارية لأحداث وفعاليات قمة المناخ طوال فترة انعقادها، فضًلا عن إعداد خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك بهدف رفع الوعي الطلابي بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.