محافظ الدقهلية: التعدى على الأراضى إهدار للثروة القومية للدولة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، اليوم السبت، أن التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدى لها وتطبيق القانون بكل حزم حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين، إذ تستمر جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها.





وفى هذا السياق، تم تنفيذ حملة موسعة فى نطاق حى غرب المنصورة أسفرت عن إزالة 10 حالات بناء مخالف فى مراكز ومدن الجمالية وشربين والكردى، والمنزلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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