الصحة تطلق مبادرة التغير المناخى والتغذية «I-CAN» (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات اليوم 12 نوفمبر لمؤتمر المناخ COP27، والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بمدينة شرم الشيخ.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد أهمية المبادرة لتسريع وتيرة العمل فى معالجة تداعيات التغييرات المناخية فى دول العالم، والتى ينتج عنها سوء التغذية، كما تعمل على دعم تنفيذ إجراءات التعامل مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، بالإضافة إلى دعم نظم التحول إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة.

وأضاف أن الوزير أكد التزام مصر باتباع نهج متكامل للتغذية وتغير المناخ، مستعرضًا فى هذا الصدد، محاور الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية "2023-2030"، والتى تم العمل على تحديثها مؤخرًا، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الغذائى، من أهم أولويات العمل بتلك الاستراتيجية.

وتابع :" أن الوزير أشار إلى أن اتخاذ إجراءات سياسة التعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة" يعد من أهم أهداف المحاور الثمانية للاستراتيجية".

وقال عبدالغفار إن الوزير لفت إلى أن مؤتمر COP27 يعطى فرصة كبيرة للتفاعل مع مختلف القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وتوحيد الجهود وفتح آفاق للنقاش والمشاورات، مؤكدا الاهتمام المشترك بين الجهات المعنية بمواجهة تغير المناخ.

وأضاف أن الوزير أكد تشارك الجهات المعنية فى القلق إزاء ملف الغذاء، منوهًا إلى الخسائر التى نتنج عن انعدام الأمن الغذائى، وعلى رأسها سوء التغذية، وما يسببه من خسائر اقتصادية للمجتمعات.

وتابع :"أن الوزير أوضح أن تغير المناخ يؤثر على الأمن الغذائى والتغذية، حيث إنه من المتوقع انخفاض إنتاجية المحاصيل العالمية بنسبة 15% بحلول عام 2050، مما يؤثر على زيادة أسعار الغذاء"، كما أن توفير أنظمة غذائية صحية ومستدامة يعد أمرًا أساسيًا، مؤكدًا التزام مصر بالعمل على معالجة هذه الأولويات بطريقة متكاملة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز الأمن الغذائى والتكيف مع تغير المناخ.

وأوضح أن الوزير أشار إلى تأثير انعدام الأمن الغذائى على جودة الوجبات، وهو ما قد يؤدى إلى تناول أغذية غير غنية بالمغذيات بالشكل الكافى، بخلاف تأثير تغير المناخ على المحتوى الغذائى فى العديد من المحاصيل الأساسية مثل القمح، والأرز، بسبب تأثيره على المحاصيل الزراعية.

وذكر أن الجلسة ناقشت تسريع تنفيذ مبادرة العمل المناخى والتغذية، للحد من الأنيميا والتقزم، وزيادة الوعى الدولى بشأن سوء التغذية، وحث الجهات الحكومية وغير الحكومية على العمل من خلال التعهد بزيادة الاستثمار والدعم لتنفيذ هذه المبادرة.

شارك فى فعاليات الجلسة الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد المنظرى مدير المكتب الإقليمى بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط،، وماريا سيميدو نائب مدير منظمة الفاو، وماريا نيرا مدير البيئة وتغير المناخ بمنظمة الصحة العالمية، وكوبينان كوياسى وزير الزراعة بدولة كوت ديفوار، وفيجاى رانجارجان المدير العام لمكتب وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وعدد من مسؤولى الدول الداعمة للمبادرة المصرية و المنظمات العالمية.